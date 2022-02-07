Трюдо заявил, что Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Премьер-министр также отметил силу альянса НАТО и его единство.
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Премьер-министры поделились своими беспокойствами по поводу российских агрессивных и дестабилизационных действий в и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к дипломатии,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Трюдо отметил важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами.
Канада пообещала Украине нелетальное оружие
- Трюдо в январе 2022 года заявил, что операцию UNIFIER в Украине продлили на 3 года. Кроме того, к 200 военным из Канады, которые передают опыт бойцам ВСУ и Нацгвардии, присоединятся еще 60.
- Более того, количество военных могут увеличить до 400.
- Также Канада предоставит Украине нелетальное оружие. А еще – поможет противодействовать кибератакам.
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