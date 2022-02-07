Трюдо заявил, что Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Премьер-министр также отметил силу альянса НАТО и его единство.

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Премьер-министры поделились своими беспокойствами по поводу российских агрессивных и дестабилизационных действий в и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к дипломатии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Трюдо отметил важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами.

Канада пообещала Украине нелетальное оружие

Трюдо в январе 2022 года заявил, что операцию UNIFIER в Украине продлили на 3 года. Кроме того, к 200 военным из Канады, которые передают опыт бойцам ВСУ и Нацгвардии, присоединятся еще 60.

Более того, количество военных могут увеличить до 400.

Также Канада предоставит Украине нелетальное оружие. А еще – поможет противодействовать кибератакам.

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