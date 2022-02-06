Макрон подчеркнул, что безопасность и суверенитет Украины не могут являться предметом компромисса в переговорах с Россией. В настоящее время фиксируют очень сильную эскалацию напряженности.

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Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, равно как для России правомерно нарушать вопрос о своей собственной безопасности,

– заявил Макрон.

Он подчеркнул, что ситуация сегодня очень отличается от 2008 или 2014 года. Тогда Россия вела наступление в Грузии и захватила Крым и Донбасс.

По словам Макрона, в те годы была острая фаза военных действий, и приходилось добиваться прекращения огня или отвода войск.

В течение нескольких недель наблюдают:

очень сильную эскалацию напряженности;

милитаризацию украинской границы со стороны России и Беларуси;

сухопутные, воздушные и морские средства и многочисленные военные учения.

Макрон посетит Украину

Французский лидер 7 февраля посетит Россию. А уже на следующий день Макрон прибудет в Киев. Мировые СМИ обнародовали данную информацию со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным СМИ, предстоящий визит президента Франции посвящен росту напряжения между Западом и Россией – в контексте Украины.

Внимание! Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале запланировал встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Сначала Шольц прибудет в Украину, а уже со временем – в страну-агрессор.

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