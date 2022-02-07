Чітким сигналом про деескалацію стало б неухильне відведення всього, що країна-агресорка розмістила вздовж кордону України упродовж останнього року. Відповідну заяву глава МЗС Кулеба зробив під час брифінгу 7 лютого, повідомляє 24 канал.

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Щодо деескалації, нам потрібно побачити систематичне відведення російських військ від українського кордону та тимчасово окупованих територій України. Однократне відведення не означає деескалацію,
– наголосив Кулеба.

Росія анонсувала нові військові навчання

  • Тим часом країна-агресорка анонсувала проведення нових військових навчань на території Ростовської області.
  • Навчання стартують на відстані 50 кілометрів від кордону з Україною вже 11 лютого.
  • Країна-окупантка має намір залучити до процесу танки, піхоту та артилерію.
  • Загалом у навчаннях візьмуть участь 400 військовослужбовців та 70 одиниць спецтехніки

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