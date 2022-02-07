Об этом говорят мировые лидеры, министры иностранных дел и сетевая дипломатия, центр которой расположен в Киеве. Такое заявление глава МИД Кулеба сделал во время брифинга 7 февраля, сообщает 24 канал.
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Украина понимает "красные линии"
По его словам, сейчас – очень тяжелое, ответственное время. Однако наше государство подходит к этому процессу с холодной головой, горячим сердцем.
Украина – с четким пониманием наших "красных линий" и без всякого желания и готовности идти на любые уступки, которые будут для нас неприемлемыми,
– подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что важная часть стратегии сдерживания дальнейшей агрессии России – это интенсивная дипломатия.
Министр иностранных дел убежден, что наше единство, сила и спокойствие способны преодолеть любое давление и угрозы государства-агрессора.
Брифинг главы МИД Украины: смотрите видео
Какие они – "красные линии"
Как рассказал глава министерства, говоря о "красных линиях", говорится об отсутствии уступок по территориальной целостности нашего государства. Вторая "красная линия" – никаких прямых диалогов с боевиками.
Кто поддерживает Украину на фоне агрессии России
- Сдерживание российской агрессии обсудили премьер-министры Канады и Норвегии – Джастин Трюдо и Йонас Шторе.
- Эммануэль Макрон подчеркнул, что безопасность нашего государства не может быть компромиссом во время переговоров с Россией.
- Белый дом готовит пакет санкций против окружения российского президента Владимира Путина. Это сделают, если Россия продолжит агрессию.