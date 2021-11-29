Об этом министр иностранных дел сообщил на брифинге в понедельник, 29 ноября. Он отметил, что между Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом высокий уровень доверия.
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Украина продолжает двигаться в нормандском формате для восстановления мира на Донбассе, однако с удовольствием откликаемся на предложения партнеров со стороны содействовать решению этой проблемы,
– сказал Дмитрий Кулеба.
При этом указал, что координировать усилия по достижению главной цели Украина готова с представителями любых государств, если союзники не будут нарушать единственного требования.
Есть "красные линии", – Кулеба
По его словам, в таком случае оно касается соблюдения политической корректности, недопустимости обсуждать перспективы Украины без делегированных лиц от нашей страны.
Это некая "красная линия", которую нельзя пересекать. А все остальное мы приветствуем и с радостью откликаемся на подобные предложения. Следует обсуждать любые возможности, которые помогут достичь завершения этого конфликта,
– добавил глава МИД.
Эрдоган предложил посредничество
- Реджеп Эрдоган в понедельник 29 ноября заявил, что Турция готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы в регионе царил мир.
- Турецкий президент также проинформировал, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Путиным.