Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября. По его словам, верифицирован полный список, который уже передали Турции.

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По словам Зеленского, недавно он разговаривал с Реджепом Эрдоганом. У президента Турции была встреча с Владимиром Путиным и на уровне контактных групп списки передали российской стороне.

Я хочу его поблагодарить (Эрдогана – 24 канал), потому что он просил за крымских татар. Для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, но его пока нет,

– заявил Зеленский.

Как рассказал президент, пленных украинцев также помогают освобождать и другие влиятельные политики. Речь идет о Шарле Мишеле, Ангеле Меркеле и Джозефе Байдене.

В то же время власти ожидают разговора президентов США и России. Поскольку список пленных уже передали, украинская сторона надеется, что там поднимут этот вопрос.

Справка. В России заявили, что во время предполагаемой встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, дата которой еще неизвестна, обсудят Украину. Следует заметить, что, несмотря на заявления Кремля, в Белом доме пока отрицают разговоры о переговорах.

"Я ко всем лидерам обращался. Сейчас списки передал Эрдогану и Байдену, и мне кажется, что они достаточно влиятельны. Россия их не слушает, но точно прислушивается", – подчеркнул президент.

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