Украинская делегация настаивала, чтобы женщин передали Киеву в одностороннем порядке. Те отказали.

Кстати Требованием вернуть Медведчука в ТКГ Россия заблокировала обмен пленными

Российскую делегацию также не заинтересовала судьба задержанного боевика Андрея Косяка. Они даже не захотели обсуждать это.

Оккупанты продолжают блокировать КПВВ

Российская сторона продолжает ограничивать работу пунктов пропуска на оккупированных территориях. Боевики делают это, несмотря на призывы Украинской стороны разрешить гражданам получить пенсии и соцвыплаты.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытии КПВВ,

– отметили в ТКГ.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

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