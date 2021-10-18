Соответствующее заявление кума Путина обнародовали на сайте ОПЗЖ.

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У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского,

– сказал Медведчук.

Он добавил также, что его не интересует идея обмена на пленных в России украинцев.

Обратите внимание! Сейчас, по решению суда, Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря.

Медведчука подозревают в госизмене

Медведчуку 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который нардеп покупал у боевиков на Донбассе.

Якобы политик способствовал, организации незаконных схем для поставок угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.

Он на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

Другое дело Медведчука: что известно

Напомним, политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь идет о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук пытался обжаловать решение. В то же время Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом минимум до 31 октября.