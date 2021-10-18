Соответствующее заявление кума Путина обнародовали на сайте ОПЗЖ.
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У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского,
– сказал Медведчук.
Он добавил также, что его не интересует идея обмена на пленных в России украинцев.
Медведчука подозревают в госизмене
- Медведчуку 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который нардеп покупал у боевиков на Донбассе.
- Якобы политик способствовал, организации незаконных схем для поставок угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.
- Он на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
Другое дело Медведчука: что известно
Напомним, политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь идет о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Медведчук пытался обжаловать решение. В то же время Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом минимум до 31 октября.