Відповідну заяву кума Путіна оприлюднили на сайті ОПЗЖ.

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У мене не було й немає іншого громадянства, окрім українського,

– сказав Медведчук.

Він додав також, що його не цікавить ідея обміну на полонених у Росії українців.

Зверніть увагу! Наразі, за рішенням суду, Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня.

Медведчука підозрюють у держзраді

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке нардеп купував у бойовиків на Донбасі.

Нібито політик сприяв, аби організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.

Він на "плівках" стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.

Інша справа Медведчука: що відомо

Нагадаємо, політик з травня перебував під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Медведчук намагався оскаржити рішення. Водночас Київський апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом щонайменше до 31 жовтня.