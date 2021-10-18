Відповідну заяву кума Путіна оприлюднили на сайті ОПЗЖ.
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У мене не було й немає іншого громадянства, окрім українського,
– сказав Медведчук.
Він додав також, що його не цікавить ідея обміну на полонених у Росії українців.
Медведчука підозрюють у держзраді
- Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке нардеп купував у бойовиків на Донбасі.
- Нібито політик сприяв, аби організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.
- Він на "плівках" стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.
Інша справа Медведчука: що відомо
Нагадаємо, політик з травня перебував під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
Медведчук намагався оскаржити рішення. Водночас Київський апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом щонайменше до 31 жовтня.