Президент Украины объяснил, что сейчас к подозреваемому в госизмене нардепу от ОПЗЖ Медведчуку применяется украинское законодательство. Об этом он рассказал в интервью 17 октября.

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Зеленский предположил обмен Медведчука на пленных в Роcии и назвал условие

Господин Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине,

– заявил Зеленский.

Президент Украины также, отвечая на вопрос ведущего, заявил, что Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.

Коротко о делах Медведчука