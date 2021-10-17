Президент Украины объяснил, что сейчас к подозреваемому в госизмене нардепу от ОПЗЖ Медведчуку применяется украинское законодательство. Об этом он рассказал в интервью 17 октября.
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Зеленский предположил обмен Медведчука на пленных в Роcии и назвал условие
Господин Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине,
– заявил Зеленский.
Президент Украины также, отвечая на вопрос ведущего, заявил, что Россия прямо не заявляла свои требования "оставить в покое" Медведчука.
Коротко о делах Медведчука
- 12 октября представителю ОПЗЖ Виктору Медведчуку избрали меру пресечения по делу о государственной измене. Политика отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
- 8 октября куму Владимира Путина объявили подозрение в госизмене и терроризме.
- Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе. Политик якобы способствовал, чтобы организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины. Медведчук на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
- Кроме того, с мая 2021 года находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Говорится о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Медведчук пытался обжаловать решение. В то же время Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом как минимум до 31 октября.