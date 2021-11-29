Сила Турции как посредника заключается в понимании всех деталей. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Эрдоган может быть эффективным арбитром, – Подоляк
Политик убежден, что Турция осознает региональные интересы. По словам Подоляка, Эрдоган может быть квалифицированным и эффективным "арбитром".
Причем таким арбитром, который достаточно уважает себя, чтобы ничем не поставить под сомнение свой статус посредника. Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат,
– отметил советник.
Особый результат может быть в решении гуманитарных вопросов. Например, тех, что касаются защиты прав людей на временно оккупированных территориях и обмене пленными.
А если Россия откажется
Подоляк убежден, что с таким посредничеством возможен и общий прогресс на пути к миру. Зато, если российская сторона откажется, это только подтвердит ее неуверенность при контактах с мощными политическими субъектами.
Политик также добавил, что между Зеленским и Эрдоганом есть доверительные отношения, а Турция – перспективный партнер для Украины.
Эрдоган предложил посредничество Турции: что известно
- Эрдоган 29 ноября заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией. Говорит, что его страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир. Политик добавил, что обсуждал этот вопрос с Россией.
- Зато у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили относительно того, предлагала ли Турция провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе. Песков отказался комментировать информацию, но сказал, что таким образом ничего не решишь, потому что Россия, мол, не является стороной конфликта.