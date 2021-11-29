Сила Туреччини як посередника полягає у розумінні всіх деталей. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ердоган може бути ефективним арбітром, – Подоляк

Політик переконаний, що Туреччина усвідомлює регіональні інтереси. За словами Подоляка, Ердоган може бути кваліфікованим та ефективним "арбітром".

Причому таким арбітром, який достатньо поважає себе, щоб нічим не поставити під сумнів свій статус посередника. Якщо російська сторона погодиться на таке посередництво, це може принести очікуваний результат,

– зазначив радник.

Особливий результат може бути у вирішенні гуманітарних питань. Наприклад, тих, що стосуються захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях та обміні полоненими.

А якщо Росія відмовиться

Подоляк переконаний, що з таким посередництвом можливий і загальний прогрес на шляху до миру. Натомість, якщо російська сторона відмовиться, це тільки підтвердить її невпевненість при контактах з потужними політичними суб'єктами.

Політик також додав, що між Зеленським та Ердоганом є довірливі відносини, а Туреччина – перспективний партнер для України.

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