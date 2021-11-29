За словами Ердогана, Туреччина хотіла б розвивати переговори між Україною та Росією.
Наша позиція тут зрузуміла. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар,
– сказав Ердоган.
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією. Каже, що його країна зацікавлена, аби в регіоні панував мир.
Джерело:Hurriyet
За словами Ердогана, Туреччина хотіла б розвивати переговори між Україною та Росією.
Наша позиція тут зрузуміла. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар,
– сказав Ердоган.
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