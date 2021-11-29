Про це міністр закордонних справ повідомив під час брифінгу в понеділок, 29 листопада. Він зазначив, що між Володимиром Зеленським і турецьким президентом високий рівень довіри.
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Україна продовжує рухатися у нормандському форматі для відновлення миру на Донбасі, проте із задоволенням відгукуємося на пропозиції партнерів "з боку" сприяти розв'язанню цієї проблеми,
– сказав Дмитро Кулеба.
При цьому вказав, що координувати зусилля для досягнення головної мети Україна готова з представниками будь-яких держав, якщо союзники не порушуватимуть єдиної вимоги.
Є "червоні лінії", – Кулеба
З його слів, у такому випадку вона стосується дотримання політичної коректності, неприпустимості обговорювати перспективи України без присутності делегованих осіб від нашої країни.
Це така собі "червона лінія", яку не можна перетинати. А все інше ми вітаємо і з радістю відгукуємося на подібні пропозиції. Потрібно обговорювати будь-які можливості, які допоможуть досягти завершення цього конфлікту,
– додав глава МЗС.
Ердоган запропонував посередництво
- Реджеп Ердоган у понеділок, 29 листопада, заявив, що Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією. За його словами, країна зацікавлена, щоб у регіоні панував мир.
- Турецький президент також поінформував, що неодноразово обговорював це питання з Путіним.