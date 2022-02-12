Після цієї заяви низка країн порадила своїм громадянам виїжджати з України. Чи варто українцям панікувати через подібні заходи – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.
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Ультиматум для Росії та підвищення ставок
Артур Колдомасов, SEO інформаційного агентства SvitloVezha, експерт з інформаційної політики та політики США аналітичного центру AD ASTRA, впевнений, що у Вашингтона є свій план. Зокрема, фахівець вважає, що США знають, в якій спосіб може діяти Росія, тому своїми закликами просто підвищують ставки.
Евакуація дипломатів – це частина плану "підвищення ставок", своєрідне висунення ультиматуму Росії, щоб загнати її в кут. Це є сигналом до того, що у Вашингтоні, ймовірно, розуміють, у чому справа, та знають, що робити,
– наголосив експерт.
Колдомасов впевнений, що Вашингтон має свій план / Фото надано сайту 24 каналу
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Звичайна обережність
Владислав Фарапонов, аналітик Internews Україна, пояснив, що подібні заклики – звичайна практика в разі виникнення якоїсь загрози. Це може бути як спалах коронавірусної інфекції COVID-19, так і інші випадки. Тому нічого дивного чи панічного у заявах союзників немає, і варто спокійно їх сприймати.
Фарапонов впевнений, що заклики Байдена – не привід для паніки / Фото надано сайту 24 каналу
Загроза нападу Росії та заклики держав: останні новини
- Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, запевняючи, що метою є проведення навчань "Союзна рішучість-2022".
- Низка держав закликали своїх громадян виїжджати з України. Зокрема, США, Канада, Латвія, Естонія, Велика Британія, Норвегія, Ізраїль тощо.
- Водночас у посольстві Росії в Києві заявили, що дипломати залишаються в країні, однак Москва планує "оптимізувати" свої закордонні установи на території України.
- У Москві заперечують плани щодо нападу на Україну.
- В МЗС закликали українців зберігати спокій та не панікувати, наголосивши, що держава готова до різних сценаріїв розвитку подій.
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