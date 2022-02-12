После этого заявления ряд стран посоветовал своим гражданам выезжать из Украины. Стоит ли украинцам паниковать из-за подобных мер – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.
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Ультиматум для России и повышение ставок
Артур Колдомасов, SEO информационного агентства SvitloVezha, эксперт по информационной политике и политики США аналитического центра AD ASTRA, уверен, что у Вашингтона есть свой план. В частности, специалист считает, что США знают, каким образом может действовать Россия, поэтому своими призывами просто повышают ставки.
Эвакуация дипломатов – это часть плана "повышение ставок", своеобразное выдвижение ультиматума России, чтобы загнать ее в угол. Это является сигналом к тому, что в Вашингтоне, вероятно, понимают, в чем дело, и знают, что делать,
– подчеркнул эксперт.
Колдомасов уверен, что Вашингтон имеет свой план / Фото предоставлено сайту 24 канала
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Обычная осторожность
Владислав Фарапонов, аналитик Internews Украина, пояснил, что подобные призывы – обычная практика в случае возникновения какой-то угрозы. Это может быть как вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, так и другие случаи. Поэтому ничего удивительного или панического в заявлениях союзников нет, и стоит спокойно их воспринимать.
Фарапонов уверен, что призывы Байдена – не повод для паники / Фото предоставлено сайту 24 канала
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- Ряд стран призвали своих граждан выезжать из Украины. В частности, США, Канада, Латвия, Эстония, Великобритания, Норвегия, Израиль и другие.
- В то же время в посольстве России в Киеве заявили, что дипломаты остаются в стране, однако Москва планирует "оптимизировать" свои зарубежные учреждения на территории Украины.
- В Москве отрицают планы по нападению на Украину.
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