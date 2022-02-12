Посольство сохранит незначительное консульское присутствие во Львове для урегулирования чрезвычайных ситуаций. В то же время паспортные, визовые или классические консульские услуги пока не будут предоставлять. В случае необходимости желающие могут обратиться в посольства США в других странах.

Заметьте Ставки растут: почему на самом деле иностранцев призвали уехать из Украины

Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с другими многочисленными украинскими коллегами,

– говорится в сообщении.

Граждан Штатов в очередной раз призвали уехать из Украины. Госдеп США в очередной раз подчеркнул, что не сможет эвакуировать людей в случае нападения России.

Ранее Белый дом дал своим гражданам 48 часов, чтобы покинуть территорию Украины. Людям рекомендуют воспользоваться коммерческими рейсами.

МИД Украины призывает не паниковать

В МИД Украины отметили, что ВСУ и украинские дипломаты прилагают максимум усилий для устойчивости.

Спикер МИД Олег Николенко заверил: Украина имеет сильную позицию. Ее удалось достичь благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.

ВСУ постоянно отслеживают развитие событий. А дипломаты постоянно находятся на связи с коллегами из стран-союзниц.

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