Ми розраховуємо на свої сили. Хоч президент зауважив, що загрози можуть бути непередбачуваними, повідомляє 24 канал.

Важливо Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня"

Інформацію про загрози слід аналізувати

Глава держави зазначив, що рівень наших військових та фахівців дуже високий. Україна вдячна США за інформацію, але наша розвідка теж працює. Американські повідомлення беруть до уваги, однак їх теж слід аналізувати.

Ми готові до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів,

– наголосив Зеленський.

Останні новини про загрози нападу Росії

Росія стягнула до кордонів України свої війська. У Білорусі Москва проводить військові навчання "Союзна рішучість-2022".

В інформаційному просторі поширюють тривожні новини. Наприклад, американські та європейські ЗМІ 11 лютого опублікували низку матеріалів з датами і напрямками ймовірного нападу.

Низка країн закликала своїх громадян виїхати з України. Наприклад, США, Велика Британія, Чорногорія, Японія, Нідерланди тощо.

Крім того, з 13 лютого призупиняють консульські послуги в Посольстві США в Києві. Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у столиці.

У Москві все відкидають. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняв британського колегу, що Москва не планує вторгнення.

Українське Міністерство закордонних справ закликало не сіяти паніку. Наголосили, що ми готові до будь-яких сценаріїв.

До теми – Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня":