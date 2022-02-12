Відповідну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Це трапилось 12 лютого.

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Німеччина переносить консульство до Львова

Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, проте скоротимо дислокований там дипломатичний персонал,

– заявила Бербок.

Політикиня додала, що генеральне консульство з Дніпра перемістять до Львова. До речі, у Дніпрі воно розміщувалось з 2014 року. Перед цим було в Донецьку.

Окрім того, німецька міністерка заявила, що МЗС просить німців "розглянути можливість виїзду з країни". Мовиться про Україну.

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