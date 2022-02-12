У Міністерстві закордонних справ Німеччини кажуть, що "не можна виключати воєнного конфлікту між Росією та Україною".

Важливо Ставки зростають: чому насправді іноземців закликали виїхати з України

Німцям радять переконатись, що їх присутність в Україні є необхідною.

Якщо це не так, залиште країну в найкоротші терміни,

– кажуть дипломати.

Також Німеччина закриває своє донецьке консульство, офіс якого зараз розташований у Дніпрі.

Перед цим Берлін просив своїх громадян "стежити за безпековою ситуацією у міжнародних та місцевих ЗМІ". Закликали зважати на місцеві оголошення та відкласти подорожі, якщо вони не є необхідними.

Іноземців закликають їхати з України: що відомо

Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. В американських ЗМІ побільшало повідомлень про можливий напад.

Через це низка держав закликали своїх громадян виїжджати з України. Зокрема, США, Канада, Латвія, Естонія, Велика Британія, Норвегія, Ізраїль тощо.

Перед цим Кремль заявив, що може евакуювати частину працівників посольства в Києві. Однак потім сказали, що дипломати таки залишаються в країні.

У Москві заперечують плани щодо нападу на Україну.

В МЗС закликали українців зберігати спокій та не панікувати. Запевняють, влада та армія готова до будь-яких сценаріїв. Крім того, ми маємо потужну міжнародну підтримку.

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