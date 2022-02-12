Мы рассчитываем на свои силы. Хотя президент отметил, что угрозы могут быть непредсказуемыми.

Важно Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

Глава государства отметил, что уровень наших военных и специалистов очень высок. Украина благодарна США за информацию, но наша разведка тоже работает. Американские сообщения принимают во внимание, однако их тоже следует анализировать.

Мы готовы к любым шагам, с любой стороны, с любых границ,

– подчеркнул Зеленский.

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