Однако в Белом доме официальная риторика не столь критична, как заметил 24 канал. Советник по безопасности Джейк Салливан фактически опроверг информацию СМИ и заявил, что нет точной информации, решил ли Владимир Путин нападать на Украину.

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Западные СМИ подают нападение России на Украину как факт, что вот-вот произойдет

Информационное поле вокруг возможного вторжения россиян в Украину снова взорвалось "сенсациями" в пятницу, 11 февраля.

Скажем, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ЦРУ и военных США написало, что нападение состоится в среду, 16 февраля . Мол, об этом американские спецслужбы сообщили правительству и странам НАТО.

Более того, журналисты описали пути вторжения и подробности о действиях отдельных российских подразделений.

Правда, издание признало, что нельзя оценить или предусмотреть неизбежность нападения.

В Bloomberg написали что-то похожее: окончательные намерения президента России Владимира Путина по Украине неизвестны, но новая агрессия может начаться на днях.

Там только дату указали другую, еще более близкую – вторник, 15 февраля.

Мол, в этот день Россия может пойти на провокацию на Донбассе или сразу напасть на Киев.

Дальше – больше. Телеканал NBC news тоже со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США сообщил, что у России есть 9 маршрутов вторжения в Украину.

Журналисты даже опубликовали яркие карты этих направлений (по одному из них, скажем, к Киеву российские танки доходят за 2 дня).

И заявили, что россияне собираются применить тактику оцепления подразделений Вооруженных сил Украины с разных сторон – чтобы создать "котлы".

К слову, в этот же день раздалось неординарное по содержанию заявление со стороны России.



Заместитель постоянного представителя Кремля при ООН Дмитрий Полянский, как написали в ТАСС, выразил убеждение, что, не поверите, это США собрались вторгнуться в Украину.

В Белом доме уверяют: планы нападения у России есть, но неизвестно, отдал ли Путин приказ

Советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан на брифинге 11 февраля опроверг информацию СМИ, что якобы США уже имеют точную информацию о наличии приказа Владимира Путина о военном вторжении в Украину.

Хотя это произошло не сразу. Сначала Салливан говорил страшные вещи:

Мол, Россия может начать вторжение еще во время Олимпийских игр в Пекине. То есть нападение может произойти до 20 февраля.

Более того, Салливан предположил, что Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак , а продолжит захватом ряда крупных городов, в том числе и Киева.

И только раз заметил, что все это может произойти, "если Владимир Путин примет такое решение".

Так что журналисты даже вынуждены были уточнить у представителя Белого дома: действительно ли "кровавое вторжение в Украину" начнется вот-вот?

Джейк Салливан заявил в ответ: разведка США уверена, что такая вероятность есть, но не уверена, что это решение уже Путиным принято.

Обратите внимание! Эти жуткие заявления со стороны Запада прозвучали на фоне новой волны сообщений, что разные страны просят своих дипломатов и других граждан немедленно уехать из Украины.



Такие сообщения уже поступили от США, Великобритании, Канады, Израиля и других государств.