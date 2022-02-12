Президент 12 февраля прибыл на Херсонщину. Там на границе с оккупированным Крымом проходят зрелищные учения МВД, сообщает 24 канал.

Заметьте Угроза вторжения России: какие страны призвали своих граждан покинуть Украину

Зеленский во время разговора с журналистами прокомментировал тревожные сообщения СМИ. Украинский лидер подчеркнул: сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны России.

Если есть какая-то дополнительная информация по стопроцентному вторжению России в Украину, начиная с 16 февраля, давайте нам эту информацию,

– заметил Зеленский.

В то же время Украина должна быть готова в любой день. Зеленский заявил, что работа в ежедневном режиме продолжается. Украина благодарна всем за помощь. В частности, разведкам других стран.

Дипломатия – единственный путь к деэскалации

Зеленский рассказал о ежедневной работе на дипломатическом уровне. Украинская сторона убеждена: дипломатия – это единственный путь к деэскалации и деоккупации.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабной войны в Украине на сегодня нет. Да, украинская сторона получает много разной информации. В то же время у нас также есть разведчики, которые работают не хуже, чем их коллеги из других стран. Украинский лидер заявил, что в Киеве анализируют всю полученную информацию.

Заметьте! Зеленский призвал иностранных журналистов четче переводить его слова.

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