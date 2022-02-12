Президент 12 лютого прибув на Херсонщину. Там на межі з окупованим Кримом відбуваються видовищні навчання МВС, повідомляє 24 канал.

Зауважте Загроза вторгнення Росії: які країни закликали своїх громадян покинути Україну

Зеленський під час розмови з журналістами прокоментував тривожні повідомлення ЗМІ.

Український лідер наголосив: сьогодні в інформаційному просторі – надто багато інформації про глибоку повномасштабну війну з боку Росії.

Якщо є якась додаткова інформація щодо стовідсоткового вторгнення Росії в Україну, починаючи з 16 лютого, давайте нам цю інформацію,

– зауважив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна має бути готовою у будь-який день до будь-яких кроків. Наші фахівці – на дуже серйозному рівні. Робота у щоденному режимі триває.

Дипломатія – єдиний шлях до деескалації

Зеленський розповів про щоденну роботу на дипломатичному рівні. Українська сторона переконана: дипломатія – це єдиний шлях до деескалації та деокупації.

Зеленський наголосив, що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає.

Так, українська сторона отримує багато різної інформації й вдячна країнам за допомогу. Водночас у нас також є розвідники, які працюють не гірше, аніж їхні іноземні колеги. Український лідер запевнив, що у Києві аналізують усю отриману інформацію.

Зауважте! Зеленський закликав іноземних журналістів чіткіше перекладати його слова.

Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня": дивіться відео

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