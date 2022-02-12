Темою розмови стала ситуація в Україні. Зокрема, у Франції кажуть, що намагалися послабити зростаючу напруженість.

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Президент Франції Еммануель Макрон спробував послабити напруженість, яка зростає в російсько-українській кризі,

– заявили у Єлисейському палаці.

Там також зазначили, що президенти спілкувались протягом години і 40 хвилин.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден 12 лютого також має поговорити з Путіним телефоном щодо загострення ситуації в Україні.

Зустріч Путіна та Макрона

Президент Франції відвідав Москву 7 лютого, де зустрівся з Путіним. Вже наступного дня, 8 лютого, він прилетів до України, щоб поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Всі переговори відбувались в ключі теми про напруженість між Україною та Росією.

ЗМІ після зустрічі Макрона та Путіна писали, що французький лідер озвучив російському низку пропозицій, які не погодив наперед з партнерами по НАТО.

Втім, сам Макрон запевняв, що виконав свою місію та завдання. На його думку, такий візит запобіг ескалації між Україною та Росією.

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