У російському дипвідомстві переговори вже підтвердили. Востаннє дипломати спілкувались 1 лютого.

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США готуються до всіх сценаріїв

Під час попередньої розмови Лавров нахабно закликав США, щоб ті змусили Україну виконати мінські угоди. Він навіть насмілився заявити, щоб союзники припинили постачати зброю Україні і нагнітати ситуацію.

Тепер Блінкен та Лавров учергове обговорять загрозу російського вторгнення в Україну. США вкотре запевняють, що готові до дипломатичного врегулювання. Але при потребі є готовність й до воєнних сценаріїв.

Поки що ми бачимо лише ескалацію з боку Москви. Це вирішальний момент: ми готові до всього, що може статися,

– сказав Блінкен.

За його словами, якщо Путін нападе, то економічні санкції США та союзників почнуть діяти миттєво.

Важливо! Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден 12 лютого також проведуть переговори з Володимиром Путіним. Розмова щодо ситуації в Україні відбудеться телефоном.

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Росія ще більше загострює ситуацію біля українських кордонів. Ба більше, американські та європейські ЗМІ 11 лютого опублікували низку матеріалів з датами і напрямками нападу на картах.

Втім, США запевняють, що точно невідомо чи вирішив Путін вже нападати. Там навіть допустили, що можуть відбутися чергові переговори між Джо Байденом та очільником Кремля. Умовою таких переговорів США називають "правильні обставини".

Також на тлі загострення очільник МЗС України ввечері 11 лютого мав одразу три важливі міжнародні контакти. Він поспілкувався телефоном із главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

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