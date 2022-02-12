Дещо раніше – з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. А дещо пізніше – з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Тим часом МЗС Росії звинуватило західні країни та ЗМІ у змові й нагнітанні

Кулеба – Боррель: санкції проти Росії

Європейський Союз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Це у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив високий представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну ситуацію безпеки. Він підтвердив: пакет важких для Росії санкцій вже готовий,

– написав Кулеба у твітері.

ЄС також пообіцяв докладати більше зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

Кулеба – Блінкен: партнери готові до рішучих дій

Щодо спілкування Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена український міністр написав так:

Обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії. Росія не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.

Тут же Кулеба додав, що США надаватимуть Україні не тільки безпекову, а й "посилену економічну підтримку".

Кулеба – Бербок: загрози безпеці

У розмові з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок Дмитро Кулеба обговорив підготовку візиту в Україну німецького канцлера Олафа Шольца. Але, безумовно, говорили й про російську загрозу.

Детально обговорили ситуацію безпеки на тлі агресивних дій Росії. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам,

– написав Кулеба.

Зверніть увагу: активізація розмов дипломатів відбувається на тлі новин про виїзд іноземців з України.

Ось, наприклад:

Хоча Британія й зробила санкції проти Росії жорсткішими: дивіться відео

Повний текст дописів Дмитра Кулеби у твітері про розмови з європейськими та американським дипломатами:

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій.

Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. Росія не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.

Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій Росії. Активно готуємося до візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам.