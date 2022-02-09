Видання з посиланням на власні джерела пише, що пропозиції Макрона нібито стосувалися нейтрального статусу України, що унеможливлює її вступ до Альянсу.

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ЗМІ про "пропозиції" Макрона Путіну

У Москві пройшли перемовини Макрона з Путіним. Видання повідомляє, що лідер Франції під час них озвучив очільнику Кремля декілька пропозиції. При цьому французький президент буцімто "ні з ким не консультувався щодо цих пропозицій".

Він робив усе по-своєму, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Смішно, подивимося, що з цього вийде,

– заявив співрозмовник видання.

Під час спільної пресконференції Путін заявив, що вважає "можливим" розгляд "низки пропозицій та ідей" Макрона щодо деескалації ситуації щодо України, які можуть "стати основою для подальших кроків". Водночас Макрон повідомив про наявність "точок дотику" Росії та Франції.

Розмови про "фінляндизацію" України: що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що Макрон під час візиту до Москви начебто сказав журналістам, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією.

Після цього, вже в Києві, глава Франції на запитання, чи він справді говорив про це з очільником Кремля, запевнив, що казав Путіну лише, що не можна припинити політику "відкритих дверей" НАТО. Це стане проблемою для багатьох країн, зокрема й Фінляндії.

Макрон наголосив, що не застосовував терміну "фінляндизація" щодо України.

Дмитро Кулеба розповів, що Макрон приїхав в Україну з думками, а не пропозиціями. Під час перемовин відбувся обмін думками, Києву ніхто нічого не нав'язував.

Довідка. Термін "фінляндизація" походить ще з 50-х років XX століття. Під час Холодної війни Фінляндія мала дотримуватися суворого нейтралітету. Це в 1948 році закріпили у договорі з Москвою. Документ гарантував, що Фінляндії не зіткнеться з радянським вторгненням. Натомість вона погодилася залишатися поза НАТО та дозволила СРСР здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику. Наразі Фінляндія є повністю сумісною з Альянсом та з західною "архітектурою безпеки".

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