У Макрона запитали, чи була "фінляндизація" України темою його розмови з Володимиром Путіним. Це відбулося під час спільного брифінгу французького лідера з Володимиром Зеленським.

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Макрон заявив, що не чув про таке. А Фінляндію згадував у зовсім іншому контексті.

Я говорив, що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема, для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну,

– запевнив Макрон.

Візит президента Франції до Києва: головне

До Києва Макрон прибув у вівторок, 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. Також в українську столицю прибув Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції.

Макрон зустрівся з президентом Зеленським. Французький лідер пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки країни.

Також у межах військово-технічного співробітництва Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.

Однією з тем розмови президентів стало відновлення інфраструктури на Сході України.

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