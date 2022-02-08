У Макрона спросили, была ли "финляндизация" Украины темой его разговора с Владимиром Путиным. Это произошло во время совместного брифинга французского лидера с Владимиром Зеленским.

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Макрон заявил, что не слышал о таком. А Финляндию вспоминал в совершенно ином контексте.

Я говорил, что мы не можем прекратить политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности, для Финляндии. Но в отношении Украины я никогда не применял такого термина,

– заверил Макрон.

Визит президента Франции в Киев: главное

В Киев Макрон прибыл во вторник, 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. Также в украинскую столицу прибыл Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции.

Макрон встретился с президентом Зеленским. Французский лидер пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики страны.

Также в рамках военно-технического сотрудничества Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной.

Одной из тем разговора президентов стало восстановление инфраструктуры на востоке Украины.

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