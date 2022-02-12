Темой разговора стала ситуация в Украине. В частности, во Франции говорят, что пытались ослабить растущую напряженность.
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Президент Франции Эммануэль Макрон попытался ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе,
– заявили в Елисейском дворце.
Там также отметили, что президенты общались в течение часа и 40 минут.
Встреча Путина и Макрона
- Президент Франции посетил Москву 7 февраля, где встретился с Путиным. На следующий день, 8 февраля, он прилетел в Украину, чтобы пообщаться с Владимиром Зеленским. Все переговоры проходили в ключе темы о напряженности между Украиной и Россией.
- СМИ после встречи Макрона и Путина писали, что французский лидер озвучил российскому ряд предложений, которые не согласовал наперед с партнерами по НАТО.
- Впрочем, сам Макрон уверял, что выполнил свою миссию и задачи. По его мнению, такой визит предотвратил эскалацию между Украиной и Россией.
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