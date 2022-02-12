Зеленский поблагодарил Макрона за его визит в Украину. Украинский лидер подчеркнул, что ценит личную вовлеченность президента Франции в процесс деэскалации.

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Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в рамках нормандского формата, ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров,
– рассказал Зеленский.

Макрон поговорил с Путиным об Украине

  • Разговор президента Франции с Путиным длился более 1,5 часов.
  • Французская сторона впоследствии сообщила, что во время разговора Макрон пытался ослабить растущую напряженность.
  • В то же время детали разговора пока не раскрывали.

"Все – под контролем"

  • Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. По словам украинского лидера, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".
  • Зеленский подчеркнул: уровень наших военных и специалистов очень высок. Украина готова "к любым шагам, с любой стороны, с любых границ".

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Сообщение Зеленского:

Продолжили диалог с @EmmanuelMacron. Поблагодарил его за визит. Говорили о безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации.