Находящихся в Украине иностранных граждан призвали регистрироваться на специальных сайтах. Это необходимо для того, чтобы они могли получить помощь в случае необходимости.

Важно Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ, – командующий ООС объяснил ситуацию на Донбассе

Какие страны призвали граждан покинуть Украину

  • Мексика,
  • Люксембург,
  • Кипр,
  • Турция,
  • Литва,
  • Палестина,
  • Кувейт.

Министерства иностранных дел этих государств рекомендуют гражданам ехать в Украину только в случае острой необходимости. Во всех остальных случаях лучше перенести поездку на более благоприятное время.

Кстати, Палестина призвала свое население в Украине оставаться в домах и как можно реже выходить на улицу.

Государства перемещают свои дипучреждения

Австралия, Канада, США и Германия решили эвакуировать свои консульства или посольства из Киева и Днепра во Львов. Там они создадут временные кабинеты для работы дипломатических учреждений.

Заметим, что перед этим эти государства отозвали часть своих дипломатов или их родных на родину.

Последние новости о возможной эскалации:

Это может вас заинтересовать – Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении на следующей неделе": видео