Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президентов был достаточно сбалансированным.

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По его словам, телефонный разговор длился чуть больше часа. Во время беседы Байден сослался на опыт "Холодной войны", когда представители США и СССР "делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта".

Он сказал, что наши 2 больших государства и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины,

– сказал Ушаков.

Путин снова приказал о "гарантиях безопасности"

По его словам, Путин тоже прошелся по истории отношений США и НАТО с Россией.

"Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то, содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения", – сказал помощник российского президента.

Что известно о гарантиях безопасности

В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" в НАТО. Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину и мир, что НАТО В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" в НАТО. Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину и мир, что НАТО не собирается отказываться от принципа "открытых дверей".

Байден пригрозил санкциями

Как заявил Ушаков, Байден в ходе разговора упомянул о возможных жестких санкциях в отношении России в случае российского вторжения в Украину.

Добавим, что США и Евросоюз заявили, что будут введены санкции против России, если она решится на вторжение в Украину. Президент Джо Байден говорил, что эти ограничения приведут к "экономической катастрофе" в государстве-агрессоре.

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Обратите внимание! Украинский лидер Владимир Зеленский призвал партнеров немедленно ввести ограничения, потому что если начнется война, станет поздно. Однако страны на это не согласились.

Следует отметить, что 12 февраля телефонный разговор также провели Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Это произошло вскоре после общения французского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.

Политики говорили о:

безопасность,

пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки,

Трехсторонняя контактная группа,

последние международные переговоры.

Зеленский по итогам разговора отметил, что ценит личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации.

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