Об этом 13 февраля заявила министр иностранных дел страны Мариз Пейн. Она же подчеркнула, что Австралия остается на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Австралия прекращает работу посольства в Киеве
Правительство Австралии решило остановить работу посольства в Киеве и перенести часть его функций в другой город – на Запад.
Учитывая ухудшение ситуации безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе Украины, правительство приказало уехать сотрудникам посольства Австралии в Киеве и временно остановило его работу,
– заявила глава МИД Австралии 13 февраля.
И добавила: "Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове".
По убеждению австралийских властей:
- В Украине условия безопасности могут измениться очень быстро и в ближайшее время.
- Однако "Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".
В этот же день, 12 февраля, стало известно, что:
- Канада приостанавливает работу посольства в Киеве и отправляет дипломатов во Львов.
- Германия переносит консульство из Днепра в Львов и уменьшает количество миссии в Киеве.
- Также США переводят часть работников посольства из Киева во Львов.
- А вот в ЕС заявили, что не намерены закрывать представительства в Украине.
Но помните!
- Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных.
- Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России.
- Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
- Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
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