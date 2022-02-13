Об этом 13 февраля заявила министр иностранных дел страны Мариз Пейн. Она же подчеркнула, что Австралия остается на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Австралия прекращает работу посольства в Киеве

Правительство Австралии решило остановить работу посольства в Киеве и перенести часть его функций в другой город – на Запад.

Учитывая ухудшение ситуации безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе Украины, правительство приказало уехать сотрудникам посольства Австралии в Киеве и временно остановило его работу,

– заявила глава МИД Австралии 13 февраля.

И добавила: "Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове".

По убеждению австралийских властей:

В Украине условия безопасности могут измениться очень быстро и в ближайшее время.

Однако "Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним : еще неделю назад, 7 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к гражданам, находящимся в Украине. Он призвал их покинуть страну из-за того, что ситуация становится более напряженной.

В этот же день, 12 февраля, стало известно, что:

Но помните!

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных.

Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России.

Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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