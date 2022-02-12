Число дипломатов в Украине сокращают. Об этом заявил представитель Госдепартамента на брифинге, сообщает 24 канал. Хотят вести только "самую необходимую активность".

К теме Госдеп приказал дипломатам уехать из Украины: США приостанавливает работу консульства в Киеве

Часть персонала переместится во Львов,

– заявили на брифинге.

Число переведенных сотрудников не уточнили из соображений безопасности.

Аналогов посольства не будет

Во Львове не будут создавать аналог временного посольства или подобную организацию. Работу сотрудников представитель Госдепа сравнил с выездной работой американских дипломатов в любой украинский город.

Посольство будет выполнять свои функции так долго, как это возможно, но с меньшим количеством персонала.

Почему выбрали Львов

Представитель Госдепа рассказал, что выбрали Львов, потому что это близко к дипломатическим учреждениям США в соседних странах.

Рассчитывают, что таким образом сотрудников можно будет быстрее вывезти за границу, если такое решение примут.

США приостанавливает работу консульства в Киеве

Госдепартамент с 13 февраля приостановит консульские услуги в Посольстве США в Киеве. Вашингтон приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, уехать из столицы.

К слову, граждан США тоже призвали уехать из Украины, поскольку эвакуации американцев не будет.

Кроме США, на подобные шаги пошли и другие государства. К примеру, Германия переносит консульство из Днепра во Львов и уменьшает количество миссий в Киеве.

Обратите внимание! В МИД Украины призвали не паниковать. ВСУ и украинские дипломаты прилагают максимум усилий для стойкости. Партнеры готовят жесткие санкции, снабжают оружием и помогают финансово.

Кстати – ряд посольств призвали граждан покинуть Украину из-за угрозы вторжения России: