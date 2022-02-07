О вероятных рисках граждан Австралии, находящихся в Украине, предостерег премьер-министр Скотт Моррисон.
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Австралийцам рекомендовали как можно быстрее покинуть территорию Украины. Такое заявление прозвучало от властей страны на фоне угрозы нового российского вторжения.
Источник:Daily Mail
О вероятных рисках граждан Австралии, находящихся в Украине, предостерег премьер-министр Скотт Моррисон.
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