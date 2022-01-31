Соответствующий призыв опубликовал в своем твиттере Брюс Эдвардс, посол Австралии в Украине. Он предупредил своих земляков о "риске вооруженного конфликта".

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"Мы призываем австралийцев, которые находятся в Украине, покинуть страну сейчас, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом. Обслуживание может быть приостановлено в кратчайшие сроки", – заявил дипломат.

К чему призвали австралийцев

Дипломат порекомендовал австралийцам не ехать в Украину. А тем, кто уже находится на территории нашего государства, как можно скорее уехать. Для этого, мол, можно воспользоваться коммерческим или иным частным транспортом. Эдвардс предостерег, что обслуживание граждан в посольстве могут приостановить в кратчайшие сроки. В посольстве отметили, что австралийский МИД открыл регистрационный портал для своих граждан в Украине. Мол, там они могут сообщить подробности о своем местонахождении из соображений безопасности.

Обратите внимание! Австралия не будет оказывать Украине военной поддержки. Впрочем, поможет нам в сфере кибербезопасности. В то же время официальная Канберра призвала Россию к деэскалации.

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