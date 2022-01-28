Президент отметил, что приход инвестиций из этих или иных стран-важнейший сигнал. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных средств массовой информации, который состоялся 28 января.
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"Инвестируйте сейчас в государство, покажите, что вы верите в Украину", – призвал Владимир Зеленский.
Вопрос не в размере, но если бизнес той или иной страны хочет защитить нашу страну и верит в стабильность нашей страны, и подставляет плечо действительно, а не подставляет ногу, как говорят, хочет быть дружественным мощным партнером, тогда этот бизнес приходит. Даже если на сегодня он не будет зарабатывать 10 – 15 – 25 – 100% прибыли – прибыль в будущем. Это отношение к Украине,
– подчеркнул глава государства.
Украинский президент добавил: "И поэтому, если говорим об Австралии или других партнерах, welcome!"
Помощь Украине: что известно
- В конце 2021 года Соединенные Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи.
- Канада одобрила решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.
- Дания в рамках помощи выделит Украине более 20 миллионов евро для усиления безопасности.
Зеленский призвал партнеров инвестировать в Украину: смотрите видео