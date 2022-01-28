Президент зазначив, що прихід інвестицій з цих чи інших країн – найважливіший сигнал. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, що відбувся 28 січня.

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"Інвестуйте наразі у державу, покажіть, що ви вірите в Україну", – закликав Володимир Зеленський.

Питання не в розмірі, але якщо бізнес тієї чи іншої країни хоче захистити нашу країну і вірить у стабільність нашої країни, і підставляє справді плече, а не підставляє ногу, як кажуть, хоче бути дружнім потужним партнером, тоді цей бізнес приходить. Навіть якщо на сьогодні він не зароблятиме 10 – 15 – 25 – 100% прибутку – прибуток у майбутньому. Це ставлення до України,

– наголосив глава держави.

Український президент додав: "І тому, якщо говоримо про Австралію чи інших партнерів, welcome!"

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. Питання не в сумах, а у правильних сигналах.

Допомога Україні: що відомо

Наприкінці 2021 року Сполучені Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

Данія у рамках допомоги виділить Україні понад 20 мільйонів євро для посилення безпеки.

Зеленський закликав партнерів інвестувати в Україну: дивіться відео