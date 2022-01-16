Допомогу нададуть на тлі загрози зі сторони Росії. Відповідну інформацію у твітері повідомив Дмитро Кулеба.

До теми Терміново надайте зброю, – посол України звернувся до глави МЗС Німеччини

Данія надасть Україні 22 мільйони євро

Високо ціную рішення виділити додаткові 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України додав, що вдячний главі МЗС Данії Йеппе Кофоду за його візит на Донбас. Кулеба заявив, що він свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії.

До речі, 16 січня Йепп Кофод відвідав Донбас. У твітері політик написав, що Україні загрожує нарощування російської військової потужності біля кордонів. Додав також, що:

новий пакет підтримки досить всеосяжний, і кожен його елемент необхідний;

цією підтримкою посилають чіткий сигнал про солідарність з Україною.

"Український народ повинен знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет і незалежність", – написав Кофод.