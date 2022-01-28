Президент зазначив, що це вже проговорено з лідерами цивілізованих країн. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся у п'ятницю 28 січня.

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Глава держави розповів, що Канада запропонувала 120 мільйонів доларів, невдовзі Франція відповість.

Сполучені Штати до них звернення щодо у десятки разів більше грошей – такий був запит з нашої сторони. Я думаю, що ми отримаємо підтримку. Ми мали розмову з Європейським Союзом, отримає макрофінансову допомогу, домовилися про 1,2 мільярда доларів,

– сказав Володимир Зеленський.

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