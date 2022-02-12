Про рішення глави Міноборони США щодо виведення американських військових інструкторів з української землі у мережі повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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Пентагон розпорядився вивести військових інструкторів з України

Кірбі зазначив, що глава Міноборони США насамперед дбає про безпеку американських військовослужбовців. Він також наголосив, що Сполучені Штати "залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами".

Водночас журналіст The Washington Post оприлюднив заяву Кірбі, відповідно до якої Україну залишать 160 членів Нацгвардії Флориди. Вони перебували на території країни з кінця листопада 2021 року та інструктували українських військових. Цих військових планують передислокувати до іншого місця в Європі.

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