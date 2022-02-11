За даними ЗМІ, відповідну інформацію Байден озвучив після наради в оперативному штабі у Білому домі. Там обговорювали останні дані розвідки про нарощування російських військ.

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Джейк Салліван – радник Байдена – зауважив: США не впевнені, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення в Україну.

Однак, за словами Саллівана, вторгнення може розпочатися у будь-яку мить. Зокрема, 20 лютого. Радник Байдена наголосив: Олімпіада у Пекіні не стане перешкодою.

Салліван зауважив, що вторгнення, вочевидь, розпочнеться з повітряної атаки.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

У США закликали громадян залишити Україну

Білий дім дав своїм громадянам 48 годин, аби виїхати з території України. Відповідну заяву озвучив Салліван.

Радник Байдена заявив, що перспективи військової евакуації у разі вторгнення Росії немає.

Якщо громадяни США вирішать залишитися в Україні, вони беруть на себе ризик без гарантій того, що буде інша можливість виїхати.

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