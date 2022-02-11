По данным СМИ, соответствующую информацию Байден озвучил после совещания в оперативном штабе в Белом доме. Там обсуждали последние данные разведки о наращивании российских войск.

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В то же время Джейк Салливан – советник Байдена – заметил: США не уверены, что Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину.

Однако, по словам Салливана, вторжение может начаться в любой момент. В частности, 20 февраля. Советник Байдена подчеркнул: Олимпиада в Пекине не станет помехой.

Салливан заметил, что вторжение, очевидно, начнется с воздушной атаки.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Белый дом дал своим гражданам 48 часов, чтобы выехать с территории Украины. Соответствующее заявление озвучил Салливан.

Советник Байдена заявил, что перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет.

Если граждане США решат остаться в Украине, они берут на себя риск без гарантий того, что будет другая возможность уехать.

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