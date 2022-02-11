В Великобритании советуют тем гражданам, которые до сих пор находятся у нас, как можно скорее уехать. Там подчеркивают, что это должны сделать пока есть соответствующие средства.

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Сотрудников посольства также вывезут

Правительство страны заявляет, что из-за растущей российской угрозы решили временно вывезти часть работников посольства и их семьи.

При этом посольство остается открытым и будет работать, но не сможет оказывать личную консульскую помощь.

Любые военные действия России в Украине серьезно окажут влияние на способность Посольства Великобритании в Киеве оказывать любую консульскую помощь. В таких обстоятельствах граждане не должны ожидать усиления консульской поддержки или помощи с эвакуацией,

– отмечают в сообщении.

Тех, кто решит остаться в Украине, просят быть бдительными из-за возможных боевых действий со стороны России.

Государства советуют гражданам покидать Украину

Угроза российского вторжения растет с каждым днем. Президент США Джо Байден заявил, что нападение может быть в ближайшие несколько дней. Следовательно, государства советуют гражданам покидать Украину. В частности, Израиль уже эвакуирует работников посольства.

В МИД Новергии призвали своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. Также людям советуют не ездить в Беларусь (кроме Минска) и Россию.

Такие заявления прозвучали от Нидерландов, Южной Кореи, Японии и других государств.

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