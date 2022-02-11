За словами Саллівана, російське вторгнення може початися у будь-яку мить. Зокрема, під час Олімпіади у Пекіні.
Зауважте У нас вже і так забрали Крим, – Данілов прокоментував "фінляндизацію" України
Радник президента США наголосив, що вторгнення в Україну, вочевидь, почнеться з повітряної атаки. За словами Саллівана, постраждати можуть люди, незалежно від їхньої національності.
Вторгнення може приймати різні форми, однією з яких є стрімкий наступ на місто Київ. Це можлива лінія атаки, яку можуть вибрати російські війська,
– наголосив Салліван.
Блінкен про можливість вторгнення
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент. Якщо країна-агресорка наважиться на такий крок, її не зупинить навіть проведення Олімпійських ігор.
- За словами Блінкена, вторгнення може початися будь-коли. Це ніяк не залежить від проведення змагань у Пекіні.
- Дерсекретар США наголосив, що у США продовжують спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації.