Наміри Росії незрозумілі

У Білому домі наголосили, що під час розмови не відбулося жодних принципових змін у динаміці розвитку ситуації. Вони не розуміють, чи зацікавлена Росія у дипломатичному вирішенні конфлікту.

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Ми продовжуємо підтримувати перспективу деескалації за допомогою дипломатії. Але ми також добре розуміємо перспективи цього, враховуючи очевидні кроки, які Росія робить прямо на наших очах. Ставки цього занадто високі,

– наголосили у США.

Там додали, що зусилля Росії покращити своє стратегічне положення вже зазнають невдачі. Вони погіршаться ще більше, якщо Кремль наважиться на військовий напад.

Зараз НАТО є сильним та цілеспрямованим. Водночас Росія стає ізольованою від усього світу та все більш залежною від Китаю. Адже обидві країни виявлять світогляд, який суперечить західним принципам.

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