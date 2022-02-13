Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в українському телеефірі 12 лютого. За його переконанням, нові санкції – бомба не атомна, але потужна.

Нагадаємо, добу тому Байден зібрав на захищену відеоконференцію 10 світових лідерів, щоб обговорити Україну

Проти можливого рішення Путіна напасти діють потужні фактори стримування

Вже кілька місяців Міністерство закордонних справ України отримує чимало інформації про різні сценарії розвитку подій, пов'язаних з можливою новою агресією Росії. Та, як зауважив очільник відомства Дмитро Кулеба, наразі жоден із них не справдився.

По-перше, через сильну дипломатичну та військову позицію України, яка відчутно змінилася з 2014 року, коли Росія наважилася відібрати Крим та розв'язати війну на Донбасі.

яка відчутно змінилася з 2014 року, коли Росія наважилася відібрати Крим та розв'язати війну на Донбасі. По-друге, через потужні санкції, які загрожують Володимиру Путіну від Заходу та впливають на його поточні рішення. Причому пакет санкцій від Євросоюзу та США вже сформували.

"І це також фактор стримування", – переконаний Кулеба.

З відключенням від SWIFT – "це була б атомна бомба", але й без нього – бомба потужна

Також глава МЗС України підтвердив, що:

Відключення Росії від SWIFT не міститься у пакеті санкцій Сполучених Штатів Америки та ЄС.

Але і без цього заходу, на думку Дмитра Кулеби, пакет є серйозним інструментом впливу.

"SWIFT на сьогодні не є частиною санкційного пакета, але це не результат тиску Росії. Це – результат внутрішніх процесів в ЄС. Деякі країни не готові поступитися власними інтересами", – зазначив він.

Але треба розуміти: якби в цьому пакеті був SWIFT, то це була б атомна бомба, але і без SWIFT цей пакет залишається потужною бомбою,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він зустріне гідну відсіч.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зверніть увагу:

Цього ж дня Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває у найсильнішій з 2014 економічній, дипломатичній і військовій позиції. А санкції ЄС і США здатні завдати непоправної шкоди економіці Росії.

А напередодні Кулеба поспілкувався телефоном із главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. І почув підтвердження, що пакет важких для Росії санкцій вже готовий.

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