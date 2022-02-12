Розмова відбулася 11 лютого на тлі цілої низки новин про зростання загрози російського вторгнення в Україну. Та й, власне, стосувалася, як дізнався 24 канал, саме цієї теми.

Тим часом Негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія

Розмова Байдена з представниками Європи 11 лютого про Україну

В Єврокомісії наголосили, що Росію треба переконати піти дипломатичним шляхом

Як зазначено на сайті Європейського Союзу, глава Білого дому Джо Байден та очільниця Єврокомісії (це уряд ЄС) Урсула фон дер Ляєн у розмові 11 лютого:

"Оцінили значний дипломатичний контакт з Росією, щоб переконати її піти на деескалацію кризи й обрати шлях діалогу".

кризи й обрати шлях діалогу". І відзначили співпрацю щодо антиросійських санкцій ("до фінансового та енергетичного секторів, а також експорту високотехнологічної продукції"), які запровадять у разі нового нападу Росії на Україну.

Разом із цим лідери наголосили, що рішуче підтримують саме Україну. На доказ цього ЄС навели "надзвичайну фінансову допомогу в 1,2 мільярда євро" для нашої держави.

У Держдепі США

Так само пресреліз за підсумками розмови опублікували й на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Та у ньому мовиться, що Джозеф Байден говорив не тільки з фон дер Ляєн, а й з іншими трансатлантичними лідерами. А все через стурбованість тривким нарощуванням збройних сил Росії навколо України.

У масштабній відеоконференції по захищеній лінії участь взяли:

Прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Глава Євроради Шарль Мішель.

Президент Франції Еммануель Макрон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Румунії Клаус Йоганніс.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Усі сторони підтвердили, що підтримують Україну, і наголосили, що прихильні до дипломатичного шляху розв'язання кризи. А проте й погодилися, що російську агресію слід стримувати, у чому має допомогти загроза введення санкцій.

Цікава інформація. Видання Politico з посиланням аж на три джерела у США та Європі написали, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до завершення Олімпіади – 16 лютого. І про це президент Джо Байден начебто проінформував у зазначеній вище розмові союзників. Але союзники, мовляв, відреагували з недовірою.

Нагадаємо останні важливі новини щодо теми ймовірного нападу Росії:

ЗМІ вже "знають" дату нападу (щонайменше, з посиланням на джерела в американській розвідці), а от Білий дім ще не знає, чи Путін віддав наказ (так заявив речник Білого дому Джейк Салліван).

А от Дмитро Кулеба знає, що про це все думають держсекретар США Ентоні Блінкен, глава німецького МЗС Анналена Бербок і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель – бо говорив із ними усіма телефоном.

До слова, якусь добу тому генсек НАТО Столтенберг говорив, що запас часу до вторгнення Росії тане